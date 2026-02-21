Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Huachipato vs Carabobo. El duelo, a disputarse en el estadio Huachipato-CAP Acero el martes 24 de febrero, comenzará a las 17:00 horas.

DataFactory .

21 de febrero de 2026, 6:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Carabobo se enfrentará este martes 24 de febrero ante Huachipato, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 6 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Huachipato-CAP Acero a las 17:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Carabobo fue el ganador por 1 a 0.

Horario Huachipato y Carabobo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

