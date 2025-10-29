Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Huila recibirá a Jaguares por la fecha 1 del grupo A

Te contamos la previa del duelo Huila vs Jaguares, que se enfrentarán el próximo viernes 31 de octubre a las 16:00 horas.

29 de octubre de 2025, 3:15 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Primera B se jugará el próximo viernes 31 de octubre a las 16:00 horas.

Así llegan Huila y Jaguares

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Real Santander.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Boca Juniors..

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Jaguares resultó vencedor por 3 a 0.

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 2: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 2: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 3: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Jaguares, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

