Huila se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 15

El juego entre Huila y Real Cundinamarca se disputará el próximo martes 21 de octubre por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:45 horas en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Real Cundinamarca

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila busca levantarse de su derrota ante Patriotas FC en el De La Independencia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrotó 3-0 a Bogotá FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Huila lo ganó por 1 a 2.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ariel Quintana Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 4 Real Cundinamarca 25 14 7 4 3 11 7 Huila 21 14 6 3 5 -2

Próximo partido de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Real Cundinamarca, según país