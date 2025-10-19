Fútbol - Colombia - Segunda División
Huila se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 15
Huila y Real Cundinamarca se enfrentan en el estadio Guillermo Plazas Alcid, con el arbitraje de Ariel Quintana Hernández. El duelo se jugará el martes 21 de octubre desde las 15:45 horas.
El juego entre Huila y Real Cundinamarca se disputará el próximo martes 21 de octubre por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:45 horas en el estadio Guillermo Plazas Alcid.
Así llegan Huila y Real Cundinamarca
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
Huila busca levantarse de su derrota ante Patriotas FC en el De La Independencia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrotó 3-0 a Bogotá FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 3 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Huila lo ganó por 1 a 2.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 3 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Ariel Quintana Hernández.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Cúcuta
|26
|14
|7
|5
|2
|11
|4
|Real Cundinamarca
|25
|14
|7
|4
|3
|11
|7
|Huila
|21
|14
|6
|3
|5
|-2
Próximo partido de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Huila y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
- Colombia y Perú: 15:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
- Venezuela: 16:45 horas