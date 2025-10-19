Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Huila se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 15

Huila y Real Cundinamarca se enfrentan en el estadio Guillermo Plazas Alcid, con el arbitraje de Ariel Quintana Hernández. El duelo se jugará el martes 21 de octubre desde las 15:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de octubre de 2025, 3:59 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Huila y Real Cundinamarca se disputará el próximo martes 21 de octubre por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:45 horas en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Real Cundinamarca

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila busca levantarse de su derrota ante Patriotas FC en el De La Independencia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrotó 3-0 a Bogotá FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Huila lo ganó por 1 a 2.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ariel Quintana Hernández.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Cúcuta261475211
4Real Cundinamarca251474311
7Huila2114635-2

Próximo partido de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela: 16:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero estalló de ira al ser sustituido en River Plate vs. Talleres de Córdoba: “siempre la misma mierda”

2. La oración que marcó la noche de Stream Fighters 4 y dejó desconcertado a más de uno: “qué necesidad”

3. Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

4. Secretario de Guerra de Trump asegura que lancha atacada en el Caribe era del ELN. Crece escalada entre la Casa Blanca y Colombia

5. El día que “el loco” Álvaro Uribe Vélez sorprendió a José Gabriel. Sale a la luz anécdota

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.