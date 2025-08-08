Huila vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

El cotejo entre Huila y Atlético FC, por la fecha 5 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 11 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Atlético FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila viene de un resultado igualado, 0-0, ante Cúcuta. Posee un historial reciente de 2 victorias y 1 derrota en los últimos 3 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de caer derrotado 0 a 1 ante Jaguares. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Huila lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Huila quien ganó 0 a 3.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Cristian Espitia es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 9 4 3 0 1 4 2 Cúcuta 7 3 2 1 0 4 3 Tigres 7 4 2 1 1 3 5 Huila 7 4 2 1 1 -1 12 Atlético FC 4 4 1 1 2 -2

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Bogotá FC: 18 de agosto - 18:00 horas

Fecha 7: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 18 de agosto - 15:00 horas

Fecha 7: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Atlético FC, según país