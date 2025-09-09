Huila vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Huila recibe el próximo viernes 12 de septiembre a Boca Juniors por la fecha 10 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Boca Juniors

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Centenario de Armenia.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Huila igualó 1-1 el juego ante Quindío. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors llega a este encuentro con una derrota ante Atlético FC por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Huila fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 24 9 8 0 1 10 2 Real Cartagena 16 9 4 4 1 10 3 Cúcuta 16 9 4 4 1 5 4 Huila 15 9 4 3 2 0 13 Boca Juniors 7 9 1 4 4 -2

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Inter de Palmira: 22 de septiembre - 19:30 horas

Fecha 12: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Tigres: 22 de septiembre - 17:15 horas

Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Boca Juniors, según país