Huila vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El duelo entre Huila y Bogotá FC correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Guillermo Plazas Alcid desde las 18:00 horas, el lunes 18 de agosto.

Así llegan Huila y Bogotá FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Huila empató por 3 con Atlético FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Bogotá FC igualó 2-2 el juego frente a Inter de Palmira. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 10 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Huila.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Torres.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 12 5 4 0 1 5 2 Cúcuta 9 5 2 3 0 4 3 Tigres 8 5 2 2 1 3 5 Huila 8 5 2 2 1 -1 14 Bogotá FC 5 5 1 2 2 -5

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Orsomarso: 24 de agosto - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Cúcuta: 26 de agosto - 17:30 horas

Fecha 8: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Bogotá FC, según país