Huila vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Huila y Bogotá FC. El partido se jugará en el estadio Guillermo Plazas Alcid el lunes 18 de agosto a las 18:00 horas. Será arbitrado por Luis Torres.

15 de agosto de 2025, 5:34 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Huila y Bogotá FC correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Guillermo Plazas Alcid desde las 18:00 horas, el lunes 18 de agosto.

Así llegan Huila y Bogotá FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Huila empató por 3 con Atlético FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Bogotá FC igualó 2-2 el juego frente a Inter de Palmira. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 10 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Huila.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Torres.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1254015
2Cúcuta952304
3Tigres852213
5Huila85221-1
14Bogotá FC55122-5

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Orsomarso: 24 de agosto - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Cúcuta: 26 de agosto - 17:30 horas
  • Fecha 8: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Bogotá FC, según país

  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

