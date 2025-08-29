Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Huila y Real Cartagena se miden por la fecha 8

Palpitamos la previa del choque entre Huila y Real Cartagena. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Steeven Cardona.

DataFactory .

29 de agosto de 2025, 5:39 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Huila y Real Cartagena, por la fecha 8 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 20:10 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Real Cartagena

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila logró un triunfo por 1-0 ante Orsomarso. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena llega con ventaja tras derrotar a Tigres con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 1 PP).

Steeven Cardona es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
4Cúcuta1273314
5Real Cundinamarca1173222

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Quindío: 8 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 7 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Real Cartagena, según país

  • Argentina: 22:10 horas
  • Colombia y Perú: 20:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:10 horas

