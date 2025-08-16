Suscribirse

Huracán vs Once Caldas: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

Todo lo que tienes que saber en la previa de Huracán vs Once Caldas. El duelo, a disputarse en el estadio la Quema el martes 19 de agosto, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Paulo Zanovelli da Silva.

16 de agosto de 2025, 3:09 p. m.
El Tricolor se enfrentará este martes 19 de agosto ante el Globo, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 8 de la Copa Sudamericana y se disputará en el estadio la Quema a las 17:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Once Caldas fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Paulo Zanovelli da Silva.

Los resultados de Huracán en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Corinthians 1 vs Huracán 2 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 5 vs Racing (U) 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing (U) 1 vs Huracán 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Corinthians 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)

Horario Huracán y Once Caldas, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

