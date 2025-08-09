Suscribirse

Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, que se jugará el martes 12 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil. Dirige Gery Vargas Carreño.

9 de agosto de 2025, 3:11 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Ind. del Valle y Mushuc Runa se enfrentan el próximo martes 12 de agosto por la llave 7 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.

Gery Vargas Carreño fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)

Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)

Horario Independiente del Valle y Mushuc Runa, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

