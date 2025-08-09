Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Ind. del Valle y Mushuc Runa se enfrentan el próximo martes 12 de agosto por la llave 7 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.

Gery Vargas Carreño fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)

Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)

Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)

Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)

Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)

Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)

Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)

Horario Independiente del Valle y Mushuc Runa, según país