Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana
Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana
Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, que se jugará el martes 12 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil. Dirige Gery Vargas Carreño.
Ind. del Valle y Mushuc Runa se enfrentan el próximo martes 12 de agosto por la llave 7 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.
Gery Vargas Carreño fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)
- Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)
Horario Independiente del Valle y Mushuc Runa, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas