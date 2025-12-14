Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

At. Nacional se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 17 de diciembre a las 19:30 horas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

14 de diciembre de 2025, 11:44 a. m.