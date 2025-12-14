Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia
At. Nacional se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 17 de diciembre a las 19:30 horas.
El Poderoso de la Montaña y el Verde buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir al ganador de la copa de la Copa Colombia. El duelo se jugará este miércoles 17 de diciembre, desde las 19:30 horas, en el estadio Atanasio Girardot.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de diciembre, en Final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y terminó en empate a 0.
Con el marcador igualado en 0 gol en el primer partido, el Poderoso de la Montaña y el Verde se vuelven a encontrar en la vuelta para disputar la cita final y alzarse con el título del certamen.
Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
- Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)
- Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)
- Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)
- Cuartos de final: Independiente Medellín 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)
- Cuartos de final: Santa Fe 0 vs Independiente Medellín 3 (1 de octubre)
- Semifinales: Envigado 0 vs Independiente Medellín 1 (3 de noviembre)
- Semifinales: Independiente Medellín 1 vs Envigado 1 (10 de noviembre)
- Final: At. Nacional 0 vs Independiente Medellín 0 (13 de diciembre)
Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
- Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
- Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
- Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)
- Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)
- Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)
- Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)
- Semifinales: América de Cali 2 vs At. Nacional 2 (16 de noviembre)
- Final: At. Nacional 0 vs Independiente Medellín 0 (13 de diciembre)
Horario Independiente Medellín y At. Nacional, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas