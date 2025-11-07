Independiente Medellín vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 1 de la Copa Colombia

El Poderoso de la Montaña llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Final, mientras que el Equipo Naranja no querrá perder su oportunidad cuando este lunes 10 de noviembre se enfrenten en el estadio Atanasio Girardot. El partido por la semifinal 1 de la Copa Colombia comenzará a las 19:30 horas.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de noviembre, en Semifinales del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y fue Independiente Medellín quien ganó 0 a 1.

El Poderoso de la Montaña llega motivado después de haber conseguido un triunfo en la ida por 1-0. el Equipo Naranja espera remontar la serie para ser el equipo que enfrente en la final al ganador de la otra semi en el estadio Nemesio Camacho: At. Nacional o América de Cali.

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)

Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)

Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Independiente Medellín 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Cuartos de final: Santa Fe 0 vs Independiente Medellín 3 (1 de octubre)

Semifinales: Envigado 0 vs Independiente Medellín 1 (3 de noviembre)

Los resultados de Envigado en partidos > de la Copa Colombia

Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)

Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)

Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)

Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)

Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)

Octavos de final: Millonarios 0 vs Envigado 0 (16 de septiembre)

Cuartos de final: Envigado 2 vs Pereira 1 (7 de octubre)

Cuartos de final: Pereira 1 vs Envigado 0 (1-2 en penales a favor de Envigado) (21 de octubre)

Semifinales: Envigado 0 vs Independiente Medellín 1 (3 de noviembre)

Horario Independiente Medellín y Envigado, según país