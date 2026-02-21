Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Este martes 24 de febrero se miden el Poderoso de la Montaña, que ganó 2 a 1 en la ida, y Liverpool, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 8 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio Atanasio Girardot.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín se impuso por 1 a 2.

Horario Independiente Medellín y Liverpool (U), según país