Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el martes 24 de febrero a las 19:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de febrero de 2026, 6:54 a. m.

Este martes 24 de febrero se miden el Poderoso de la Montaña, que ganó 2 a 1 en la ida, y Liverpool, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 8 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio Atanasio Girardot.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín se impuso por 1 a 2.

Horario Independiente Medellín y Liverpool (U), según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Noticias Destacadas