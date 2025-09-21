Suscribirse

Independiente Medellín vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Colombia

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Medellín y Santa Fe. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

21 de septiembre de 2025, 12:52 p. m.
El Poderoso de la Montaña y el Cardenal disputarán el próximo miércoles 24 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 1. El duelo de la Copa Colombia será a las 18:00 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En los últimos 2 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en Cuartos de Final del torneo Colombia - Copa Águila 2017, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)
  • Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Santa Fe 2 vs Inter de Palmira 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Inter de Palmira 0 vs Santa Fe 0 (5 de agosto)
  • Octavos de final: Alianza FC 1 vs Santa Fe 1 (28 de agosto)
  • Octavos de final: Santa Fe 4 vs Alianza FC 1 (9 de septiembre)

Horario Independiente Medellín y Santa Fe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

