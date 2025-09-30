Suscribirse

F�tbol - Colombia - Copa Colombia

Independiente Medell�n se enfrentar� a Santa Fe por la llave 1

Santa Fe y Independiente Medell�n se miden en el estadio el Camp�n el mi�rcoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

DataFactory .

30 de septiembre de 2025, 2:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Cardenal, que gan� en la ida, y el Poderoso de la Monta�a definir�n este mi�rcoles 1 de octubre al equipo que clasifique a la pr�xima etapa de la Copa Colombia. El juego corresponde a la llave 1 y est� programado para las 20:00 horas en el estadio el Camp�n.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los �ltimos 3 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 24 de septiembre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Santa Fe sac� un triunfo, con un marcador 1 a 2.

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Santa Fe 2 vs Inter de Palmira 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Inter de Palmira 0 vs Santa Fe 0 (5 de agosto)
  • Octavos de final: Alianza FC 1 vs Santa Fe 1 (28 de agosto)
  • Octavos de final: Santa Fe 4 vs Alianza FC 1 (9 de septiembre)
  • Cuartos de final: Independiente Medell�n 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Los resultados de Independiente Medell�n en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Independiente Medell�n 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medell�n 1 (7 de agosto)
  • Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medell�n 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Independiente Medell�n 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Independiente Medell�n 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Horario Santa Fe e Independiente Medell�n, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Per�: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.