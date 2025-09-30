Independiente Medell�n se enfrentar� a Santa Fe por la llave 1

El Cardenal, que gan� en la ida, y el Poderoso de la Monta�a definir�n este mi�rcoles 1 de octubre al equipo que clasifique a la pr�xima etapa de la Copa Colombia. El juego corresponde a la llave 1 y est� programado para las 20:00 horas en el estadio el Camp�n.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los �ltimos 3 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 24 de septiembre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Santa Fe sac� un triunfo, con un marcador 1 a 2.

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Santa Fe 2 vs Inter de Palmira 0 (29 de julio)

Fase 1B: Inter de Palmira 0 vs Santa Fe 0 (5 de agosto)

Octavos de final: Alianza FC 1 vs Santa Fe 1 (28 de agosto)

Octavos de final: Santa Fe 4 vs Alianza FC 1 (9 de septiembre)

Cuartos de final: Independiente Medell�n 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Los resultados de Independiente Medell�n en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Independiente Medell�n 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)

Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medell�n 1 (7 de agosto)

Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medell�n 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Independiente Medell�n 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)

Horario Santa Fe e Independiente Medell�n, seg�n pa�s