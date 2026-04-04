Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Independiente Petrolero vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Petrolero y Racing Club, que se jugará el martes 7 de abril desde las 17:00 horas en Estadio Patria. Dirige Augusto Menéndez Laos.

4 de abril de 2026, 10:34 a. m.
Racing Club e Independiente Petrolero se enfrentarán en Estadio Patria el próximo martes 7 de abril desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana.

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero igualó 0-0 frente a Guabirá.

Augusto Menéndez Laos fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Independiente Petrolero en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Caracas: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Botafogo: 28 de abril - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Caracas: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Racing Club en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Botafogo: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Caracas: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Botafogo: 6 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Independiente Petrolero y Racing Club, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas