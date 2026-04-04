Independiente Petrolero vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana

Racing Club e Independiente Petrolero se enfrentarán en Estadio Patria el próximo martes 7 de abril desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana.
Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana
Independiente Petrolero igualó 0-0 frente a Guabirá.
Augusto Menéndez Laos fue designado para controlar el partido.
Próximos partidos de Independiente Petrolero en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Caracas: 15 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Botafogo: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Caracas: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Racing Club en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Botafogo: 15 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Caracas: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Botafogo: 6 de mayo - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 17:00 horas
Horario Independiente Petrolero y Racing Club, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas