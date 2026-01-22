Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

En la primera jornada de la Primera B, el duelo entre Ind. Yumbo y Atlético FC se jugará el próximo domingo 25 de enero, desde las 16:00 horas, en el estadio Raúl Miranda.
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Envigado: 31 de enero - 14:00 horas
- Fecha 3: vs Real Cartagena: 4 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
- Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Barranquilla FC: 30 de enero - 15:00 horas
- Fecha 3: vs Real Santander: 3 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas
Horario Independiente Yumbo y Atlético FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas