Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Atlético FC se mide ante Independiente Yumbo en el estadio Raúl Miranda el domingo 25 de enero a las 16:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 3:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

En la primera jornada de la Primera B, el duelo entre Ind. Yumbo y Atlético FC se jugará el próximo domingo 25 de enero, desde las 16:00 horas, en el estadio Raúl Miranda.

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Envigado: 31 de enero - 14:00 horas
  • Fecha 3: vs Real Cartagena: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
  • Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Barranquilla FC: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 3: vs Real Santander: 3 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Horario Independiente Yumbo y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas