Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

En la previa de Independiente Yumbo vs Bogotá FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 4 de marzo desde las 18:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 18:00 horas, Bogotá FC visita a Independiente Yumbo en el estadio Raúl Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Bogotá FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo ganó su último duelo ante Leones FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de vencer a Atlético FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 3 le han convertido.

Fútbol

Barranquilla FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Fútbol

Caracas vs Metropolitanos: previa, horario y cómo llegan para la llave 16 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Trinidense vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la llave 10 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Deportivo Cuenca vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Fútbol

At. Nacional vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Universidad de Chile vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Independiente Yumbo aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 3 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.

El anfitrión está en el sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1364115
5Bogotá FC1173221
6Independiente Yumbo1072412

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

Más de Fútbol

Barranquilla FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Caracas vs Metropolitanos: previa, horario y cómo llegan para la llave 16 de la Copa Sudamericana

Trinidense vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la llave 10 de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

At. Nacional vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Brighton and Hove vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Noticias Destacadas