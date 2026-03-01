Independiente Yumbo vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 18:00 horas, Bogotá FC visita a Independiente Yumbo en el estadio Raúl Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Independiente Yumbo y Bogotá FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo ganó su último duelo ante Leones FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de vencer a Atlético FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 3 le han convertido.

Independiente Yumbo aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 3 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.

El anfitrión está en el sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 18 7 6 0 1 9 2 Quindío 16 7 5 1 1 6 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 5 Bogotá FC 11 7 3 2 2 1 6 Independiente Yumbo 10 7 2 4 1 2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Bogotá FC, según país