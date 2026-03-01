Independiente Yumbo vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 18:00 horas, Bogotá FC visita a Independiente Yumbo en el estadio Raúl Miranda, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.
Así llegan Independiente Yumbo y Bogotá FC
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
Independiente Yumbo ganó su último duelo ante Leones FC por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 7 a favor.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC viene de vencer a Atlético FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 3 le han convertido.
Independiente Yumbo aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 3 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.
El anfitrión está en el sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|18
|7
|6
|0
|1
|9
|2
|Quindío
|16
|7
|5
|1
|1
|6
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|5
|Bogotá FC
|11
|7
|3
|2
|2
|1
|6
|Independiente Yumbo
|10
|7
|2
|4
|1
|2
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas
Horario Independiente Yumbo y Bogotá FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas