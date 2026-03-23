Independiente Yumbo vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

El cotejo entre Independiente Yumbo y Patriotas FC, por la fecha 12 de la Primera B, se jugará el próximo jueves 26 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Independiente Yumbo y Patriotas FC

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Orsomarso por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de empatar 3-3 ante Boca Juniors. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 6 tantos.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 7 Independiente Yumbo 14 11 3 5 3 0 12 Patriotas FC 11 11 2 5 4 -3

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas

Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Independiente Yumbo y Patriotas FC, según país