Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Yumbo y Patriotas FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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23 de marzo de 2026, 8:04 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente Yumbo y Patriotas FC, por la fecha 12 de la Primera B, se jugará el próximo jueves 26 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Independiente Yumbo y Patriotas FC

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Orsomarso por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de empatar 3-3 ante Boca Juniors. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 6 tantos.

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El local está en el séptimo puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3Real Cartagena221164110
7Independiente Yumbo14113530
12Patriotas FC1111254-3

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Independiente Yumbo y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas