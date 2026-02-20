Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El duelo entre Independiente Yumbo y Real Santander correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Raúl Miranda desde las 18:10 horas, el lunes 23 de febrero.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Santander

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo venció 3-1 a Tigres en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.3 juegos terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander venció en casa a Real Cundinamarca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 5 en su arco.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Independiente Yumbo necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Real Santander no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Geneyer Cardona.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 8 Independiente Yumbo 6 5 1 3 1 0 13 Real Santander 4 4 1 1 2 -2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Real Santander, según país