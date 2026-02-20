Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Independiente Yumbo y Real Santander. El partido se jugará en el estadio Raúl Miranda el lunes 23 de febrero a las 18:10 horas. Será arbitrado por Geneyer Cardona.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

20 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Independiente Yumbo y Real Santander correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Raúl Miranda desde las 18:10 horas, el lunes 23 de febrero.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Santander

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo venció 3-1 a Tigres en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.3 juegos terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander venció en casa a Real Cundinamarca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 5 en su arco.

Fútbol

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Independiente Yumbo necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Real Santander no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Geneyer Cardona.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
8Independiente Yumbo651310
13Real Santander44112-2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas

Horario Independiente Yumbo y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
  • Colombia y Perú: 18:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
  • Venezuela: 19:10 horas

Más de Fútbol

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Noticias Destacadas