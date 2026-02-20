Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El duelo entre Independiente Yumbo y Real Santander correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Raúl Miranda desde las 18:10 horas, el lunes 23 de febrero.
Así llegan Independiente Yumbo y Real Santander
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
Independiente Yumbo venció 3-1 a Tigres en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.3 juegos terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander venció en casa a Real Cundinamarca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 5 en su arco.
Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Independiente Yumbo necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Real Santander no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Geneyer Cardona.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Cartagena
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|Quindío
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|3
|Inter de Palmira
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|8
|Independiente Yumbo
|6
|5
|1
|3
|1
|0
|13
|Real Santander
|4
|4
|1
|1
|2
|-2
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas
Horario Independiente Yumbo y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
- Colombia y Perú: 18:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
- Venezuela: 19:10 horas