Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira se enfrenta ante la visita Cúcuta por la fecha 1 del grupo A

Inter de Palmira y Cúcuta se enfrentan en el estadio Francisco Rivera Escobar. El duelo se jugará el viernes 31 de octubre desde las 19:30 horas.

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 3:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Inter de Palmira y Cúcuta se disputará el próximo viernes 31 de octubre por la fecha 1 del grupo A de la Primera B, a partir de las 19:30 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Cúcuta

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira busca levantarse de su derrota ante Real Cundinamarca en el Metropolitano de Techo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Cúcuta derrotó 1-0 a Orsomarso.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 2.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 2: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 3: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 2: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 3: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Cúcuta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

