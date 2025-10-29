Fútbol - Colombia - Segunda División
Inter de Palmira se enfrenta ante la visita Cúcuta por la fecha 1 del grupo A
Inter de Palmira y Cúcuta se enfrentan en el estadio Francisco Rivera Escobar. El duelo se jugará el viernes 31 de octubre desde las 19:30 horas.
El juego entre Inter de Palmira y Cúcuta se disputará el próximo viernes 31 de octubre por la fecha 1 del grupo A de la Primera B, a partir de las 19:30 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.
Así llegan Inter de Palmira y Cúcuta
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira busca levantarse de su derrota ante Real Cundinamarca en el Metropolitano de Techo.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Cúcuta derrotó 1-0 a Orsomarso.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 2.
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 2: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 3: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 4: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 2: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 3: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter de Palmira y Cúcuta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas