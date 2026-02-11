Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Envigado se mide ante Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas.

11 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 14 de febrero, Envigado visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Envigado

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó el encuentro previo ante Atlético FC por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 1 derrota y 2 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Envigado y Tigres, con un marcador 0-0..

Envigado lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1043105
2Real Cartagena1043103
3Inter de Palmira943013
4Envigado732104
5Orsomarso742111

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs U. Magdalena: 19 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas

Horario Inter de Palmira y Envigado, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

