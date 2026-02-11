Inter de Palmira vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 14 de febrero, Envigado visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.
Así llegan Inter de Palmira y Envigado
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira ganó el encuentro previo ante Atlético FC por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 1 derrota y 2 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Envigado y Tigres, con un marcador 0-0..
Envigado lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.
El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|3
|Inter de Palmira
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|4
|Envigado
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|5
|Orsomarso
|7
|4
|2
|1
|1
|1
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 19 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Leones FC: 11 de marzo - 15:30 horas
Horario Inter de Palmira y Envigado, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas