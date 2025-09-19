Inter de Palmira vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Inter de Palmira recibe el próximo lunes 22 de septiembre a Huila por la fecha 11 de la Primera B, a partir de las 19:30 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Huila

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira cayó 2 a 4 ante Atlético FC en el Olímpico Pascual Guerrero. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega a este encuentro con una derrota ante Boca Juniors por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 3.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Huila fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Camilo Colmenares Pérez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 7 Inter de Palmira 15 10 4 3 3 0 8 Huila 15 10 4 3 3 -1

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Tigres: 28 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 13: vs Jaguares: 4 de octubre - 19:30 horas

Fecha 14: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Leones FC: 28 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 6 de octubre - 17:10 horas

Fecha 14: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

