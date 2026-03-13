Inter de Palmira vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

A partir de las 18:15 horas el próximo lunes 16 de marzo, Independiente Yumbo visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.
Así llegan Inter de Palmira y Independiente Yumbo
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira llega con resultado de empate, 2-2, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 11 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
Independiente Yumbo llega triunfante luego de ver caer a Barranquilla FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.
El local se ubica puntero con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 1 PP).
Ricardo Pabón Reales es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|20
|9
|6
|2
|1
|9
|2
|Quindío
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|3
|Real Cartagena
|18
|9
|5
|3
|1
|9
|4
|U. Magdalena
|17
|8
|5
|2
|1
|6
|6
|Independiente Yumbo
|14
|9
|3
|5
|1
|3
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas
- Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas
- Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Inter de Palmira e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas
- Colombia y Perú: 18:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas
- Venezuela: 19:15 horas