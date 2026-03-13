Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Independiente Yumbo se mide ante Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar el lunes 16 de marzo a las 18:15 horas. El partido será supervisado por Ricardo Pabón Reales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

13 de marzo de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 18:15 horas el próximo lunes 16 de marzo, Independiente Yumbo visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Independiente Yumbo

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega con resultado de empate, 2-2, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 11 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo llega triunfante luego de ver caer a Barranquilla FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Fútbol

Barranquilla FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Rayo Vallecano vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Fútbol

Cremonese vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Fútbol

Brentford vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

El local se ubica puntero con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 1 PP).

Ricardo Pabón Reales es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío2096217
3Real Cartagena1895319
4U. Magdalena1785216
6Independiente Yumbo1493513

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Inter de Palmira e Independiente Yumbo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas
  • Colombia y Perú: 18:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas
  • Venezuela: 19:15 horas