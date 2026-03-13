Inter de Palmira vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

A partir de las 18:15 horas el próximo lunes 16 de marzo, Independiente Yumbo visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Independiente Yumbo

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega con resultado de empate, 2-2, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 11 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo llega triunfante luego de ver caer a Barranquilla FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El local se ubica puntero con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 1 PP).

Ricardo Pabón Reales es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 20 9 6 2 1 9 2 Quindío 20 9 6 2 1 7 3 Real Cartagena 18 9 5 3 1 9 4 U. Magdalena 17 8 5 2 1 6 6 Independiente Yumbo 14 9 3 5 1 3

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs U. Magdalena: 30 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Boca Juniors: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Inter de Palmira e Independiente Yumbo, según país