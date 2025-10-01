Suscribirse

Inter de Palmira vs Jaguares: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Inter de Palmira y Jaguares se miden en el estadio Francisco Rivera Escobar el s�bado 4 de octubre a las 19:30 horas.

1 de octubre de 2025, 5:17 p. m.
Por la fecha 13 de la Primera B, Jaguares e Inter de Palmira se enfrentan el s�bado 4 de octubre desde las 19:30 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

As� llegan Inter de Palmira y Jaguares

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su �ltimo partido e intentar�n un nuevo triunfo.

�ltimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de ganar en su encuentro anterior a Tigres con un marcador de 1-0. Despu�s de caer en 1 ocasi�n, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 7 a favor.

�ltimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares venci� 2-1 a Real Cartagena en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sum� 9 goles a favor y anot� 2 en contra.

De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 11 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitri�n est� en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y busca un triunfo para continuar como l�der de la tabla (11 PG - 1 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3312110114
2Patriotas FC23127235
3Real Cundinamarca21126338
4Inter de Palmira21126333
5C�cuta20125525

Pr�ximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Orsomarso: 13 de octubre - 17:15 horas
  • Fecha 15: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Leones FC: 10 de octubre - 17:15 horas
  • Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Jaguares, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Per�: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

