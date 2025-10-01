F�tbol - Colombia - Segunda Divisi�n
Inter de Palmira vs Jaguares: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 13 de la Primera B
Inter de Palmira y Jaguares se miden en el estadio Francisco Rivera Escobar el s�bado 4 de octubre a las 19:30 horas.
As� llegan Inter de Palmira y Jaguares
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su �ltimo partido e intentar�n un nuevo triunfo.
�ltimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira viene de ganar en su encuentro anterior a Tigres con un marcador de 1-0. Despu�s de caer en 1 ocasi�n, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 7 a favor.
�ltimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares venci� 2-1 a Real Cartagena en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sum� 9 goles a favor y anot� 2 en contra.
De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 11 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El anfitri�n est� en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y busca un triunfo para continuar como l�der de la tabla (11 PG - 1 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Real Cundinamarca
|21
|12
|6
|3
|3
|8
|4
|Inter de Palmira
|21
|12
|6
|3
|3
|3
|5
|C�cuta
|20
|12
|5
|5
|2
|5
Pr�ximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Orsomarso: 13 de octubre - 17:15 horas
- Fecha 15: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Leones FC: 10 de octubre - 17:15 horas
- Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter de Palmira y Jaguares, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Per�: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas