Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter de Palmira vs Patriotas FC. El duelo, a disputarse en el estadio Francisco Rivera Escobar el domingo 25 de enero, comenzará a las 16:00 horas.

22 de enero de 2026, 3:02 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

En la primera jornada de la Primera B, Inter Palmira recibe a el Rojo el próximo domingo 25 de enero. El cotejo se jugará desde las 16:00 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira fue el ganador por 1 a 0.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Bogotá FC: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 3: vs Quindío: 4 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 4: vs Atlético FC: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Real Santander: 30 de enero - 17:00 horas
  • Fecha 3: vs Barranquilla FC: 3 de febrero - 19:45 horas
  • Fecha 4: vs Orsomarso: 9 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Horario Inter de Palmira y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

