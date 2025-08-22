Fútbol - Colombia - Segunda División
Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B
Palpitamos la previa del choque entre Inter de Palmira y Patriotas FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jorgin Camacho.
El cotejo entre Inter de Palmira y Patriotas FC, por la fecha 7 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 20:10 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.
Así llegan Inter de Palmira y Patriotas FC
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bogotá FC. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 7.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC llega con ventaja tras derrotar a Quindío con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Patriotas FC quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).
Jorgin Camacho es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Cúcuta
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|3
|Orsomarso
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|5
|Patriotas FC
|10
|6
|3
|1
|2
|0
|13
|Inter de Palmira
|5
|5
|1
|2
|2
|-3
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Barranquilla FC: 1 de septiembre - 18:05 horas
- Fecha 9: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 31 de agosto - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter de Palmira y Patriotas FC, según país
- Argentina: 22:10 horas
- Colombia y Perú: 20:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:10 horas