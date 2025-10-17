Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Inter de Palmira y Real Santander se miden en el estadio Francisco Rivera Escobar el lunes 20 de octubre a las 18:05 horas y Juan Gutiérrez es el elegido para dirigir el partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

17 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 de la Primera B, Real Santander e Inter de Palmira se enfrentan el lunes 20 de octubre desde las 18:05 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Real Santander

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira terminó con un empate en 0 frente a Orsomarso en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Cúcuta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Según el registro del historial de las últimas 3 veces que se enfrentaron, el local lleva 3 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el quinto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Juan Gutiérrez, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3614120217
2Patriotas FC29149237
3Cúcuta261475211
5Inter de Palmira25147434
13Real Santander14144280

Próximo partido de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:05 horas
  • Colombia y Perú: 18:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
  • Venezuela: 19:05 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.