Inter de Palmira vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Por la fecha 15 de la Primera B, Real Santander e Inter de Palmira se enfrentan el lunes 20 de octubre desde las 18:05 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Real Santander

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira terminó con un empate en 0 frente a Orsomarso en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Cúcuta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Según el registro del historial de las últimas 3 veces que se enfrentaron, el local lleva 3 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el quinto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Juan Gutiérrez, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 5 Inter de Palmira 25 14 7 4 3 4 13 Real Santander 14 14 4 2 8 0

Próximo partido de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Real Santander, según país