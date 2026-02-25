Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

En la previa de Inter de Palmira vs Real Santander, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 17:00 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 12:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 17:00 horas, Real Santander visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Real Santander

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó su último duelo ante Barranquilla FC por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Real Santander acabó en empate por 1-1 ante Independiente Yumbo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Fútbol

Patriotas FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 4 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1665107
2Inter de Palmira1565018
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1053113
12Real Santander55122-2

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas

Horario Inter de Palmira y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Más de Fútbol

Patriotas FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Quindío vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Noticias Destacadas