Inter de Palmira vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 17:00 horas, Real Santander visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Real Santander

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó su último duelo ante Barranquilla FC por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Real Santander acabó en empate por 1-1 ante Independiente Yumbo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 4 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 16 6 5 1 0 7 2 Inter de Palmira 15 6 5 0 1 8 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 4 U. Magdalena 10 5 3 1 1 3 12 Real Santander 5 5 1 2 2 -2

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 16:00 horas

Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas

Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas

Horario Inter de Palmira y Real Santander, según país