Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

En la previa de Inter de Palmira vs Tigres, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 26 de marzo desde las 17:00 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

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23 de marzo de 2026, 8:05 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 26 de marzo, a partir de las 17:00 horas, Tigres visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Tigres

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó su último duelo ante Leones FC por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Tigres acabó en empate por 1-1 ante Real Santander. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

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En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3Real Cartagena221164110
4U. Magdalena20106226
8Tigres1411353-1

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Inter de Palmira y Tigres, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas