Inter de Palmira vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

El próximo jueves 26 de marzo, a partir de las 17:00 horas, Tigres visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Tigres

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó su último duelo ante Leones FC por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Tigres acabó en empate por 1-1 ante Real Santander. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 4 U. Magdalena 20 10 6 2 2 6 8 Tigres 14 11 3 5 3 -1

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas

Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Inter de Palmira y Tigres, según país