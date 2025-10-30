Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Inter necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Inter, que se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 06:30 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 1:53 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Inter y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 2 de noviembre desde las 06:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Inter

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 1 a 3 frente a Como 1907. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de un triunfo 3 a 0 frente a Fiorentina. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 4 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 5 puntos (5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
4Milan1895317
17Hellas Verona59054-9

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 12:00 horas

Horario Hellas Verona e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

