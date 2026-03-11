Inter vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

El cotejo entre Inter y Atalanta, por la fecha 29 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Atalanta

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Milan por un resultado de 0 a 1. Sólo ha perdido en la jornada anterior y acumula una racha de 4 fechas sin perder, con 12 goles marcados y 3 recibidos.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de empatar 2-2 ante Udinese. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 6 tantos.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Inter quien ganó 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 67 puntos (22 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (12 PG - 10 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 4 Como 1907 51 28 14 9 5 25 7 Atalanta 46 28 12 10 6 13

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Fiorentina: 22 de marzo - 14:45 horas

Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Hellas Verona: 22 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

