Inter vs Cremonese: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro el s�bado 4 de octubre, comenzar� a las 11:00 horas.

1 de octubre de 2025, 3:29 p. m.
Inter recibe el pr�ximo s�bado 4 de octubre a Cremonese por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 11:00 horas en el estadio San Siro.

As� llegan Inter y Cremonese

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratar� de volver a conseguir los tres puntos, despu�s de haber empatado en la fecha pasada.

�ltimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter sac� un triunfo frente a Cagliari, con un marcador 2-0. En los �ltimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registr� 13 a favor.

�ltimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Cremonese logr� empatar 1-1 ante Como 1907. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

El historial de los �ltimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El �ltimo compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Inter fue el ganador por 1 a 2.

El local est� en el quinto puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante lleg� a 9 unidades y se coloca en el s�ptimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
5Inter953026
7Cremonese952302

Pr�ximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas

Pr�ximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas

Horario Inter y Cremonese, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Per�: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

