Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

En la previa de Inter vs Genoa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 14:45 horas en el estadio San Siro.

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 10:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 14:45 horas, Genoa visita a Inter en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.

Así llegan Inter y Genoa

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter ganó su último duelo ante Lecce por 2 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 18 goles a favor y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de vencer a Torino en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 8 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está puntero con 64 puntos (21 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 9 PE - 11 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Inter: el "Derby della Madonnina" contra Milan. Los eternos rivales jugarán el 7 de marzo, en el estadio San Siro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
4Roma5026162818
14Genoa27266911-5

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

