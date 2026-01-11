Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Inter y Lecce. El partido se jugará en el estadio San Siro el miércoles 14 de enero a las 14:45 horas.

DataFactory .

11 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Inter y Lecce correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el miércoles 14 de enero.

Así llegan Inter y Lecce

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Inter empató por con Napoli. Previo a este empate, contaba con una racha de 4 partidos en los que ganó. Le marcaron 2 goles y sumó una cifra de 8 tantos a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Lecce igualó - el juego frente a Parma. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 42 puntos (14 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Roma3920130712
4Napoli3818122413
16Lecce1718459-13

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

