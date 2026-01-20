Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Inter y Pisa. El partido se jugará en el estadio San Siro el viernes 23 de enero a las 14:45 horas.

20 de enero de 2026, 1:03 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Inter y Pisa correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el viernes 23 de enero.

Así llegan Inter y Pisa

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 1-0 a Udinese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Pisa igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 49 puntos (16 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 11 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
4Roma4221140714
19Pisa14211119-15

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Cremonese: 1 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 24: vs Sassuolo: 8 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Sassuolo: 31 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: 6 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

