Inter vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Inter y Sassuolo se miden en el estadio San Siro el domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas y Livio Marinelli es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory

18 de septiembre de 2025, 2:06 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 de la Serie A, Sassuolo e Inter se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 13:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Sassuolo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter no pudo ante Juventus en el Allianz Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció 1-0 a Lazio en la fecha anterior.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Sassuolo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Livio Marinelli, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
11Inter331023
14Sassuolo33102-2

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Cagliari: 27 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Udinese: 28 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas

Horario Inter y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

