Fútbol - Italia - Serie A
Inter vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A
Toda la previa del duelo entre Inter y Torino. El partido se jugará en el estadio San Siro el lunes 25 de agosto a las 13:45 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.
Inter y Torino se enfrentarán el próximo lunes 25 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Serie A, desde las 13:45 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio San Siro.
Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.
¿En qué jornada juega el clásico Inter?
Inter tendrá que verse las caras con Juventus, en la fecha 3 cuando jueguen el "Derby d'Italia". El duelo se celebrará en el estadio Allianz Stadium, el 13 de septiembre desde las 11:00 horas.
¿En qué jornada juega el clásico Torino?
Mientras que Torino y Juventus chocarán en el "Derby Della Mole" durante la jornada 11.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Udinese: 31 de agosto - 13:45 horas
- Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 11:00 horas
- Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Fiorentina: 31 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 3: vs Roma: 14 de septiembre - 05:30 horas
- Fecha 4: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Torino, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas