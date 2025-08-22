Suscribirse

Inter vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Inter y Torino. El partido se jugará en el estadio San Siro el lunes 25 de agosto a las 13:45 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.

22 de agosto de 2025, 3:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Inter y Torino se enfrentarán el próximo lunes 25 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Serie A, desde las 13:45 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio San Siro.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

¿En qué jornada juega el clásico Inter?

Inter tendrá que verse las caras con Juventus, en la fecha 3 cuando jueguen el "Derby d'Italia". El duelo se celebrará en el estadio Allianz Stadium, el 13 de septiembre desde las 11:00 horas.

¿En qué jornada juega el clásico Torino?

Mientras que Torino y Juventus chocarán en el "Derby Della Mole" durante la jornada 11.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Udinese: 31 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Fiorentina: 31 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Roma: 14 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 4: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Torino, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

