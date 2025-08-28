Inter vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

Inter recibe el próximo domingo 31 de agosto a Udinese por la fecha 2 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Udinese

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter sacó un triunfo frente a Torino, con un marcador 5-0.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese logró empatar 1-1 ante Hellas Verona..

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter fue el ganador por 2 a 1.

El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PE).

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Inter, ya que se cruzará con Juventus en el "Derby d'Italia". Los eternos rivales se verán las caras el 13 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Allianz Stadium.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Matteo Marchetti.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 4 Napoli 3 1 1 0 0 2 12 Udinese 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Pisa: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Udinese, según país