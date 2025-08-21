Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Jaguares vs Barranquilla FC. El duelo, a disputarse en el estadio Jaraguay de Montería el domingo 24 de agosto, comenzará a las 16:00 horas.

DataFactory

21 de agosto de 2025, 6:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Jaguares recibe el próximo domingo 24 de agosto a Barranquilla FC por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Barranquilla FC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Orsomarso.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares sacó un triunfo frente a Tigres, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC llega a este encuentro con una derrota ante Orsomarso por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 8.

Jaguares ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jaraguay de Montería, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Jaguares fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1565016
2Cúcuta1263305
3Orsomarso1163212
4Huila1163210
12Barranquilla FC56123-3

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Quindío: 31 de agosto - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Inter de Palmira: 1 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 9: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Barranquilla FC, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

