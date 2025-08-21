Fútbol - Colombia - Segunda División
Jaguares vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B
Todo lo que tienes que saber en la previa de Jaguares vs Barranquilla FC. El duelo, a disputarse en el estadio Jaraguay de Montería el domingo 24 de agosto, comenzará a las 16:00 horas.
Así llegan Jaguares y Barranquilla FC
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Orsomarso.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares sacó un triunfo frente a Tigres, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC llega a este encuentro con una derrota ante Orsomarso por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 8.
Jaguares ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jaraguay de Montería, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Jaguares fue el ganador por 0 a 1.
El local está puntero con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Cúcuta
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|3
|Orsomarso
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|4
|Huila
|11
|6
|3
|2
|1
|0
|12
|Barranquilla FC
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Quindío: 31 de agosto - 16:00 horas
- Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Inter de Palmira: 1 de septiembre - 18:05 horas
- Fecha 9: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Jaguares y Barranquilla FC, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas