Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Jaguares y Inter de Palmira. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

1 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
El cotejo entre Jaguares e Inter de Palmira, por la fecha 2 del grupo A de la Primera B, se jugará el próximo martes 4 de noviembre.

Así llegan Jaguares y Inter de Palmira

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de un resultado igualado, 2-2, ante Huila.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de caer derrotado 0 a 1 ante Cúcuta.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Inter de Palmira quien ganó 1 a 0.

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 3: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 3: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares e Inter de Palmira, según país

