Fútbol - Colombia - Segunda División
Jaguares vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B
Jaguares y Quindío se miden en el estadio Jaraguay de Montería el domingo 31 de agosto a las 16:00 horas y Gustavo Cortés Monterroza es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 8 de la Primera B, Quindío y Jaguares se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 16:00 horas, en el estadio Jaraguay de Montería.
Así llegan Jaguares y Quindío
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares viene de ganar en su encuentro anterior a Barranquilla FC con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío venció 2-1 a Atlético FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está puntero con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 3 PP).
El encuentro será supervisado por Gustavo Cortés Monterroza, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|18
|7
|6
|0
|1
|7
|2
|Huila
|14
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|Real Cartagena
|12
|7
|3
|3
|1
|9
|4
|Cúcuta
|12
|7
|3
|3
|1
|4
|13
|Quindío
|6
|7
|1
|3
|3
|-3
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Leones FC: 5 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Huila: 8 de septiembre - 20:10 horas
- Fecha 10: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Horario Jaguares y Quindío, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas