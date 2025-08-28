Jaguares vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Por la fecha 8 de la Primera B, Quindío y Jaguares se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 16:00 horas, en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Quindío

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de ganar en su encuentro anterior a Barranquilla FC con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío venció 2-1 a Atlético FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está puntero con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Gustavo Cortés Monterroza, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 18 7 6 0 1 7 2 Huila 14 7 4 2 1 1 3 Real Cartagena 12 7 3 3 1 9 4 Cúcuta 12 7 3 3 1 4 13 Quindío 6 7 1 3 3 -3

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Leones FC: 5 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Huila: 8 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 10: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Quindío, según país