Fútbol - Colombia - Segunda División
Jaguares vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B
Todo lo que tienes que saber en la previa de Jaguares vs Real Santander. El duelo, a disputarse en el estadio Arturo Cumplido Sierra el lunes 11 de agosto, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por José Bautista.
Jaguares recibe el próximo lunes 11 de agosto a Real Santander por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Arturo Cumplido Sierra.
Así llegan Jaguares y Real Santander
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 1 gol en contra y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Bogotá FC. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.
Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Jaguares ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jaraguay de Montería, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Real Santander le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Jaguares fue el ganador por 0 a 1.
El local está puntero con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será José Bautista.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|9
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|Cúcuta
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Tigres
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|4
|Orsomarso
|7
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|Real Santander
|6
|4
|2
|0
|2
|2
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 6: vs Tigres: 15 de agosto - 19:15 horas
- Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 6: vs Real Cartagena: 15 de agosto - 16:00 horas
- Fecha 7: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
Horario Jaguares y Real Santander, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas