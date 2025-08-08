Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Jaguares vs Real Santander. El duelo, a disputarse en el estadio Arturo Cumplido Sierra el lunes 11 de agosto, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por José Bautista.

DataFactory .

8 de agosto de 2025, 7:09 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Jaguares recibe el próximo lunes 11 de agosto a Real Santander por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Arturo Cumplido Sierra.

Así llegan Jaguares y Real Santander

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 1 gol en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Bogotá FC. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Jaguares ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jaraguay de Montería, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Real Santander le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Jaguares fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será José Bautista.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares943014
2Cúcuta732104
3Tigres742113
4Orsomarso742110
6Real Santander642022

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Tigres: 15 de agosto - 19:15 horas
  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Real Cartagena: 15 de agosto - 16:00 horas
  • Fecha 7: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Real Santander, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.