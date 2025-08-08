Jaguares vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Jaguares recibe el próximo lunes 11 de agosto a Real Santander por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Arturo Cumplido Sierra.

Así llegan Jaguares y Real Santander

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 1 gol en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Bogotá FC. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Jaguares ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jaraguay de Montería, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Real Santander le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Jaguares fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será José Bautista.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 9 4 3 0 1 4 2 Cúcuta 7 3 2 1 0 4 3 Tigres 7 4 2 1 1 3 4 Orsomarso 7 4 2 1 1 0 6 Real Santander 6 4 2 0 2 2

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Tigres: 15 de agosto - 19:15 horas

Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Real Cartagena: 15 de agosto - 16:00 horas

Fecha 7: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Real Santander, según país