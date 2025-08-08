Fútbol - Colombia - Primera División
Junior enfrenta a Envigado para seguir en la punta
La previa del choque de Envigado ante Junior, a disputarse en el estadio Polideportivo Sur el domingo 10 de agosto desde las 15:00 horas. El árbitro será Wilmar Montaño Guevara.
Envigado recibirá a Junior, en el marco de la fecha 6 de la primera división, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.
Así llegan Envigado y Junior
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la primera división
Envigado sacó un empate por 1 en su visita a La Equidad. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.
Últimos resultados de Junior en partidos de la primera división
Junior viene de derrotar a Boyacá Chicó con un marcador 2 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y el marcador favoreció a Envigado con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el décimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG - 1 PE).
Wilmar Montaño Guevara será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Junior
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|2
|Llaneros FC
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|3
|Fortaleza FC
|9
|5
|2
|3
|0
|2
|4
|Santa Fe
|9
|5
|2
|3
|0
|2
|10
|Envigado
|5
|4
|1
|2
|1
|0
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 5: vs Pasto: 14 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 7: vs Santa Fe: 19 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Pereira: 23 de agosto - 16:10 horas
- Fecha 9: vs At. Nacional: 31 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Águilas Doradas Rionegro: 7 de septiembre - 14:00 horas
Próximos partidos de Junior en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 7: vs Bucaramanga: 18 de agosto - 17:15 horas
- Fecha 8: vs Millonarios: 23 de agosto - 20:30 horas
- Fecha 9: vs Llaneros FC: 29 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 10: vs U. Magdalena: 6 de septiembre - 18:20 horas
- Fecha 11: vs La Equidad: 12 de septiembre - 20:10 horas
Horario Envigado y Junior, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas