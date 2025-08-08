Junior enfrenta a Envigado para seguir en la punta

Envigado recibirá a Junior, en el marco de la fecha 6 de la primera división, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Junior

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la primera división

Envigado sacó un empate por 1 en su visita a La Equidad. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Junior en partidos de la primera división

Junior viene de derrotar a Boyacá Chicó con un marcador 2 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y el marcador favoreció a Envigado con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG - 1 PE).

Wilmar Montaño Guevara será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Junior 13 5 4 1 0 8 2 Llaneros FC 11 5 3 2 0 5 3 Fortaleza FC 9 5 2 3 0 2 4 Santa Fe 9 5 2 3 0 2 10 Envigado 5 4 1 2 1 0

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 5: vs Pasto: 14 de agosto - 19:30 horas

Fecha 7: vs Santa Fe: 19 de agosto - 19:30 horas

Fecha 8: vs Pereira: 23 de agosto - 16:10 horas

Fecha 9: vs At. Nacional: 31 de agosto - 14:00 horas

Fecha 10: vs Águilas Doradas Rionegro: 7 de septiembre - 14:00 horas

Próximos partidos de Junior en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 7: vs Bucaramanga: 18 de agosto - 17:15 horas

Fecha 8: vs Millonarios: 23 de agosto - 20:30 horas

Fecha 9: vs Llaneros FC: 29 de agosto - 18:00 horas

Fecha 10: vs U. Magdalena: 6 de septiembre - 18:20 horas

Fecha 11: vs La Equidad: 12 de septiembre - 20:10 horas

Horario Envigado y Junior, según país