Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Junior vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Colombia
En la previa de Junior vs Atlético FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 26 de agosto desde las 18:30 horas en el estadio el Metropolitano.
El Tiburón y Atlético FC se verán las caras el martes 26 de agosto por la llave 6 de la Copa Colombia. El encuentro será en el estadio el Metropolitano, a las 18:30 horas.
Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
- Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)
Los resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Llaneros FC 1 vs Atlético FC 1 (28 de mayo)
- Fase 1A: Atlético FC 3 vs Real Santander 2 (1 de junio)
- Fase 1A: U. Magdalena 0 vs Atlético FC 0 (5 de junio)
- Fase 1A: Atlético FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)
Horario Junior y Atlético FC, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas