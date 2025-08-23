Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Junior vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Colombia

En la previa de Junior vs Atlético FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 26 de agosto desde las 18:30 horas en el estadio el Metropolitano.

23 de agosto de 2025, 1:38 p. m.