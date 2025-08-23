Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Junior vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Colombia

En la previa de Junior vs Atlético FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 26 de agosto desde las 18:30 horas en el estadio el Metropolitano.

DataFactory .

23 de agosto de 2025, 1:38 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Tiburón y Atlético FC se verán las caras el martes 26 de agosto por la llave 6 de la Copa Colombia. El encuentro será en el estadio el Metropolitano, a las 18:30 horas.

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)

Los resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Llaneros FC 1 vs Atlético FC 1 (28 de mayo)
  • Fase 1A: Atlético FC 3 vs Real Santander 2 (1 de junio)
  • Fase 1A: U. Magdalena 0 vs Atlético FC 0 (5 de junio)
  • Fase 1A: Atlético FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)

Horario Junior y Atlético FC, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hip Hop al Parque 2025: movilidad, horarios, recomendaciones y cierres viales para este 23 y 24 de agosto

2. Vincent Kompany no calló por lo que hizo Luis Díaz en Bayern Múnich: reacción le da la vuelta al mundo

3. Desconcierto de Luly Bossa por angustiosa situación que vive; habló de nueva pérdida: “Lo lloro mucho”

4. Petro defiende su polémica propuesta de que no todos los embajadores hablen inglés: “Borran mi potestad constitucional”

5. El ‘jardín más lindo del mundo’ se encuentra en Pensilvania, Estados Unidos: por esta razón debería conocerlo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.