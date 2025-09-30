Junior y Am�rica de Cali se encuentran en la llave 2

el Tibur�n se enfrenta ante los Diablos Rojos el jueves 2 de octubre por la llave 2 de la Copa Colombia. El encuentro se disputar� en el estadio el Metropolitano, a las 20:00 horas.

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)

Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)

Octavos de final: Junior 2 vs Atl�tico FC 0 (26 de agosto)

Octavos de final: Atl�tico FC 2 vs Junior 0 (1-4 en penales a favor de Junior) (2 de septiembre)

Los resultados de Am�rica de Cali en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Am�rica de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)

Fase 1B: Tigres 0 vs Am�rica de Cali 1 (6 de agosto)

Octavos de final: Bucaramanga 1 vs Am�rica de Cali 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Am�rica de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)

Horario Junior y Am�rica de Cali, seg�n pa�s