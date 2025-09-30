F�tbol - Colombia - Copa Colombia
Junior y Am�rica de Cali se encuentran en la llave 2
Todo lo que tienes que saber en la previa de Junior vs Am�rica de Cali. El duelo, a disputarse en el estadio el Metropolitano el jueves 2 de octubre, comenzar� a las 20:00 horas.
Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
- Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)
- Octavos de final: Junior 2 vs Atl�tico FC 0 (26 de agosto)
- Octavos de final: Atl�tico FC 2 vs Junior 0 (1-4 en penales a favor de Junior) (2 de septiembre)
Los resultados de Am�rica de Cali en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Am�rica de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
- Fase 1B: Tigres 0 vs Am�rica de Cali 1 (6 de agosto)
- Octavos de final: Bucaramanga 1 vs Am�rica de Cali 0 (27 de agosto)
- Octavos de final: Am�rica de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)
Horario Junior y Am�rica de Cali, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Per�: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas