Suscribirse

F�tbol - Colombia - Copa Colombia

Junior y Am�rica de Cali se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Junior vs Am�rica de Cali. El duelo, a disputarse en el estadio el Metropolitano el jueves 2 de octubre, comenzar� a las 20:00 horas.

DataFactory .

30 de septiembre de 2025, 2:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

el Tibur�n se enfrenta ante los Diablos Rojos el jueves 2 de octubre por la llave 2 de la Copa Colombia. El encuentro se disputar� en el estadio el Metropolitano, a las 20:00 horas.

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)
  • Octavos de final: Junior 2 vs Atl�tico FC 0 (26 de agosto)
  • Octavos de final: Atl�tico FC 2 vs Junior 0 (1-4 en penales a favor de Junior) (2 de septiembre)

Los resultados de Am�rica de Cali en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Am�rica de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Tigres 0 vs Am�rica de Cali 1 (6 de agosto)
  • Octavos de final: Bucaramanga 1 vs Am�rica de Cali 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Am�rica de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)

Horario Junior y Am�rica de Cali, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Per�: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.