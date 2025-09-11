Juventus intentará quedarse con el "Derby d'Italia" ante Inter

El duelo entre Juventus e Inter correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Allianz Stadium desde las 11:00 horas, el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Juventus y Inter

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus venció 1-0 a Genoa en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

A Inter no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Udinese.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Juventus 6 2 2 0 0 3 2 Napoli 6 2 2 0 0 3 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 4 Roma 6 2 2 0 0 2 6 Inter 3 2 1 0 1 4

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Hellas Verona: 20 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 13:45 horas

Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 05:30 horas

Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Sassuolo: 21 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 5: vs Cagliari: 27 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 11:00 horas

Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas

Horario Juventus e Inter, según país