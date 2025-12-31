Fútbol - Italia - Serie A

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Juventus y Lecce se miden en el Allianz Stadium el sábado 3 de enero a las 12:00 horas y Giuseppe Collu es el elegido para dirigir el partido.

31 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 18 de la Serie A, Lecce y Juventus se enfrentan el sábado 3 de enero desde las 12:00 horas, en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Lecce

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Como 1907. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 8.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 4 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Giuseppe Collu, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
5Juventus32179538
16Lecce1616448-11

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas

Horario Juventus y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

