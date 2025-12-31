Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Por la fecha 18 de la Serie A, Lecce y Juventus se enfrentan el sábado 3 de enero desde las 12:00 horas, en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Lecce

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Como 1907. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 8.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 4 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Giuseppe Collu, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 5 Juventus 32 17 9 5 3 8 16 Lecce 16 16 4 4 8 -11

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas

Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas

