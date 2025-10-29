Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Juventus visita a Cremonese por la fecha 10

La previa del choque de Cremonese ante Juventus, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el sábado 1 de noviembre desde las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 1:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cremonese recibirá a Juventus, en el marco de la fecha 10 de la Serie A, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Juventus

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sacó un empate por en su visita a Genoa. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Udinese. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y el marcador favoreció a Juventus con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 2 PP).

Juventus chocará en la próxima fecha con Torino en el "Derby Della Mole". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 8 de noviembre, a las 12:00 horas, y tendrá al estadio Allianz Stadium como escenario.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma1886025
3Milan1895317
8Juventus1283321
11Cremonese118251-1

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas

Horario Cremonese y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Seguro Social anuncia importante aumento para 2026, este sería el nuevo valor

2. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

3. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

4. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

5. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.