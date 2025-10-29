Juventus visita a Cremonese por la fecha 10

Cremonese recibirá a Juventus, en el marco de la fecha 10 de la Serie A, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Juventus

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sacó un empate por en su visita a Genoa. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Udinese. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y el marcador favoreció a Juventus con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 2 PP).

Juventus chocará en la próxima fecha con Torino en el "Derby Della Mole". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 8 de noviembre, a las 12:00 horas, y tendrá al estadio Allianz Stadium como escenario.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 18 9 5 3 1 7 8 Juventus 12 8 3 3 2 1 11 Cremonese 11 8 2 5 1 -1

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas

Horario Cremonese y Juventus, según país