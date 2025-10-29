Fútbol - Italia - Serie A
Juventus visita a Cremonese por la fecha 10
La previa del choque de Cremonese ante Juventus, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el sábado 1 de noviembre desde las 14:45 horas.
Cremonese recibirá a Juventus, en el marco de la fecha 10 de la Serie A, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.
Así llegan Cremonese y Juventus
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese sacó un empate por en su visita a Genoa. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Udinese. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y el marcador favoreció a Juventus con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 2 PP).
Juventus chocará en la próxima fecha con Torino en el "Derby Della Mole". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 8 de noviembre, a las 12:00 horas, y tendrá al estadio Allianz Stadium como escenario.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|21
|9
|7
|0
|2
|8
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|18
|9
|5
|3
|1
|7
|8
|Juventus
|12
|8
|3
|3
|2
|1
|11
|Cremonese
|11
|8
|2
|5
|1
|-1
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas
Horario Cremonese y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas