Juventus vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Juventus vs Atalanta. El duelo, a disputarse en el Allianz Stadium el sábado 27 de septiembre, comenzará a las 11:00 horas.

24 de septiembre de 2025, 1:57 p. m.
Juventus recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Atalanta por la fecha 5 de la Serie A, a partir de las 11:00 horas en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Atalanta

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Juventus igualó 1-1 el juego ante Hellas Verona.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Torino. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 3 en su arco.

Juventus ha mantenido una racha impresionante en el estadio Allianz Stadium, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Atalanta fue el ganador por 0 a 4.

El local está en el segundo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
4Roma943012
5Atalanta842206

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Como 1907: 4 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 09:00 horas

Horario Juventus y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

