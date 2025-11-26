Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Juventus vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Juventus y Cagliari. El partido se jugará en el Allianz Stadium el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas.

26 de noviembre de 2025, 1:28 p. m.
El duelo entre Juventus y Cagliari correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Allianz Stadium desde las 12:00 horas, el sábado 29 de noviembre.

Así llegan Juventus y Cagliari

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Fiorentina. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cagliari igualó 3-3 el juego frente a Genoa. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
7Juventus20125524
14Cagliari1112255-5

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 14:45 horas

Horario Juventus y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

